Een student in de Amerikaanse staat Oklahoma is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen toen een pick-uptruck dwars door een groep hardlopende studenten reed. De bestuurder van het voertuig verloor zondag nog zijn eigen kind bij een verkeersongeval, schrijven Amerikaanse media.

Tenminste vijf andere studenten raakten gewond,. Drie van hen verkeren in levensgevaar.

Vermoedelijk was de man onder invloed van alcohol. In het gebied van het ongeluk geldt een snelheidslimiet van 40 kilometer per uur, maar agenten denken aan de hand van de verwondingen dat de man sneller reed.

Voordat de pick-uptruck op de studenten inreed raakte het voertuig een geparkeerde auto. Ook na de botsing met de groep bleef de man verder rijden en raakte hij twee andere auto's, voordat hij tot stilstand kwam.

Man verloor eigen kind bij hit-and-run-accident

Het is niet duidelijk hoe het kind van de man zondag om het leven kwam. Na het ongeluk is de andere automobilist toentertijd doorgereden, waardoor er sprake is van een zogeheten hit-and-run-accident.

Veel studenten waren getuige van het nieuwe ongeluk, aldus een woordvoerder van de lokale politie. Een deel van hen zou achter de pick-uptruck zijn aangerend terwijl anderen hulpdiensten attendeerden. De man liet zich zonder problemen inrekenen.