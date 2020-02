Chinese topambtenaren van de regerende Communistische Partij van China hebben gezegd dat ze tekortschoten in de bestrijding van het nieuwe coronavirus, schrijft BBC News dinsdag. Zondag eiste het virus 64 levens in het Aziatische land en raakten bijna 3.300 mensen besmet.

De afgelopen dagen steeg het dodental met ongeveer vijftig tot zestig dodelijke slachtoffers per dag en kwamen er duizenden dragers van het virus bij in China. Het totale aantal besmettingen is inmiddels de twintigduizend gepasseerd, waarvan ruim 150 in andere landen.

Volgens de topambtenaren moeten de protocollen "verbeterd worden". In het land klonk er de laatste weken kritiek op de overheid omdat er te laat en niet daadkrachtig zou zijn ingegrepen.

Laatste cijfers rondom het coronavirus nCoV-2019 (per 4 februari) 425 doden in China (+164 in laatste drie dagen)

Één dode buiten China, in de Filipijnen

20.438 besmettingen in China, ruim 150 in andere landen.

Twee noodziekenhuizen gebouwd in epicentrum van uitbraak

Medio januari werd China nog door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geprezen voor hun aanpak. De WHO herhaalde die woorden enkele dagen terug en noemde China "een voorbeeld van hoe een virusuitbraak bestreden moet worden".

De partij van president Xi Jinping vindt echter dat er "lessen uit deze enorme test voor China" getrokken moeten worden. Zo zouden er in het vervolg meer controles moeten komen op dierenmarkten en moet de illegale dierenhandel aan banden worden gelegd. De uitbraak van het coronavirus is vermoedelijk ontstaan op een vismarkt in Wuhan.

Dodental in China passeert aantallen van SARS-uitbraak

Door het forse aantal doden de afgelopen dagen is het dodental in China die van de SARS-uitbraak in 2003 gepasseerd. Toen kwamen er 'slechts' 349 mensen om het leven in China en Hongkong.

Het virus laat inmiddels ook een forse economische impact achter op het land. Beurzen die maandag na een tiendaagse sluiting weer open gingen, schoten fors in het rood. Meerdere landen hebben al het luchtverkeer met China stilgelegd en toeristische attracties zijn al wekenlang gesloten, ondanks het Chinees Nieuwjaar. Miljoenen mensen grijpen die feestdagen aan om hun familieleden op te zoeken en toeristische trekpleisters te bezoeken.

Veel scholen zijn dichtgegooid en eerder werden complete steden al afgesloten van de buitenwereld, waardoor ruim zestig miljoen mensen hun stad moeilijk kunnen verlaten.

Ruim 600 EU-burgers worden op verzoek van Frankrijk door de Europese Unie teruggehaald. Maandag arriveerden vijftien Nederlanders en twee Chinese partners uit Wuhan op Vliegbasis Eindhoven.