Het passagiersvliegtuig dat maandagmiddag in de problemen raakte boven Madrid, is veilig geland. Het vliegtuig moest een noodlanding maken nadat het een gedeelte van het landingsgestel was verloren.

De Boeing 767 van Air Canada maakte rond 19.07 een noodlanding op Madrid-Barajas Airport. In het vliegtuig zaten 128 passagiers.

Het vliegtuig raakte in de problemen nadat kort na het opstegen een wiel losraakte en in de linkermotor terecht kwam. Om een noodlanding te kunnen maken, moest het voertuig enkele uren boven de Spaanse hoofdstad cirkelen. Een F-18 van de Spaanse luchtmacht heeft het toestel begeleid bij de noodlanding.

Het vliegtuig cirkelde rondom het vliegveld van Madrid. (Screenshot: Flight Aware)