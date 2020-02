Bij een vergeldingsactie van Turkije in de Syrische provincie Idlib zijn 76 Syrische regeringssoldaten "geneutraliseerd", meldt het Turkse ministerie van Defensie maandag. Eerder werd gemeld dat het om zo'n dertig militairen ging.

De represailles volgden nadat Turkse soldaten zondag in Idlib onder artillerievuur van het Syrische regeringsleger kwamen te liggen. Hier kwamen volgens de laatste berichten vijf Turkse militairen bij om.

Vrijwel onmiddellijk voerde Turkije zondag een vergeldingsactie uit, met behulp van onder meer door het land gesteunde milities en F-16-gevechtsvliegtuigen. Volgens het land zijn 54 doelen in Idlib bestookt.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten stelt dat er geen 76 maar dertien doden zijn gevallen aan de Syrische kant. Volgens de Syrische staatsomroep gaat het om nul doden.

Turkije beschuldigt Rusland, dat de Syrische regering steunt, ervan de wapenstilstand in het gebied geschonden te hebben. Rusland ontkent deze beschuldiging.

Regeringsleger rukt op in Idlib

Syrische troepen rukken met Russische luchtsteun steeds verder op in Idlib, het laatste grote rebellenbolwerk in het land. Turkije heeft gedreigd met militaire acties als de gevechten niet snel ophouden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei maandag dat de situatie in Idlib "onhandelbaar" is geworden.

Turkije dreigt terug te slaan bij elke aanval

Turkije is in Idlib als gevolg van de Astana- en Sochi-overeenkomsten met Rusland en Iran uit 2017 en 2018, die moeten zorgen dat het geweld in de provincie deëscaleert. Het land heeft twaalf observatieposten in de provincie opgezet.

In reactie op de oprukkende Syrische troepen in Idlib, heeft Turkije gewaarschuwd dat het hard zal terugslaan bij elke aanval op observatieposten van het land.