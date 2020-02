Een Boeing 767 van Air Canada heeft maandagavond een deel van het landingsgestel verloren nabij Madrid. Het toestel cirkelt al uren rond het internationale vliegveld van de Spaanse hoofdstad om brandstof te verliezen, zodat het een noodlanding kan maken.

In het vliegtuig, dat onderweg was van Madrid naar Toronto, zitten 130 passagiers. De luchtverkeersleiding heeft een landingsbaan op het vliegveld vrijgemaakt zodat het beschadigde vliegtuig kan landen. Ook is een F-18 van de Spaanse luchtmacht opgestegen om het vliegtuig te begeleiden bij de noodlanding.

De Boeing 767 is rond 14.30 uur opgestegen vanuit Madrid. Volgens de Spaanse krant El Pais meldde een piloot kort na het opstijgen dat een wiel van het vliegtuig was losgeraakt. Dit wiel is mogelijk in de linkermotor terechtgekomen.

Naar schatting zal het toestel rond ``19.30 uur de noodlanding maken op Madrid-Barajas Airport. De hulpdiensten, waaronder ambulances en de brandweer, zijn aanwezig op de vrijgemaakte landingsbaan.