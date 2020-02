Alle aanwezige journalisten zijn maandag uit protest weggelopen bij een persconferentie van de Britse regering over de Europese Unie, nadat het journalisten van een aantal media verboden werd de bijeenkomst bij te wonen, meldt The Guardian.

De persconferentie vond plaats na een speech van Johnson over de Europese Unie, waar het Verenigd Koninkrijk vrijdag officieel is uitgestapt.

De regering van de Britse premier Boris Johnson maakte maandag bekend dat het verslaggevers van The Mirror, Huffington Post, PoliticsHome, Independent en verschillende andere media niet toe zou laten bij de persconferentie op 10 Downing Street, de ambtswoning van de premier.

Voor de aanvang van de persconferentie moesten de journalisten die niet welkom waren van de beveiliging aan één kant van een tapijt staan. De rest moest aan de andere zijde staan.

Later meldde een hooggeplaatste adviseur van Johnson dat de geweerde verslaggevers het gebouw moesten verlaten. Op dat moment besloot de rest van de journalisten uit protest te vertrekken. Onder de vertrekkende verslaggevers waren onder anderen journalisten van de BBC News, Daily Mail, Telegraph, the Sun en Financial Times en The Guardian.

Downing Street: Bijeenkomst was voor select gezelschap

Een bron binnen 10 Downing Street vertelt de krant dat er eerder een "normale" persconferentie was voor alle journalisten. Dit zou gaan om een kleinere persconferentie voor "specialistische en ervaren journalisten".

Volgens de bron zouden meerdere journalisten die niet uitgenodigd waren de ruimte binnengestormd zijn en hebben geëist dat ze bij de persconferentie mochten zijn. Zij werden vervolgens verteld dat ze weg moesten.

The Guardian schrijft dat zowel de uitgenodigde als onuitgenodigde journalisten ervaren waren en gelden als specialisten voor het betreffende onderwerp.

Het voorval doet denken aan tactieken die de Amerikaanse president Donald Trump gebruikt om bepaalde journalisten die zich kritisch over hem uitlaten te weren uit persconferenties.