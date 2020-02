Een veertigjarige Iraniër is maandag aangehouden in Delft op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in Iran en deelname aan een terroristische organisatie. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter.

Het onderzoek naar de Iraniër begon in januari na een tip van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Uit het onderzoek is gebleken dat hij voorbereidingshandelingen aan het treffen was voor één of meerdere terroristische aanslagen in Iran.

Een woordvoerder van het OM zegt tegen NU.nl dat er niet meer aanhoudingen zijn verricht, hoewel ervan uit wordt gegaan dat de verdachte niet alleen handelde bij de voorbereidingen van de aanslag.

Na de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht, evenals een kantoorpand in Rijswijk, waar een televisiestation van Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA) gevestigd is. De aangehouden Iraniër is lid van die Arabisch-Iraanse verzetsbeweging. Er zijn onder andere telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen.

Bij het onderzoek naar de verdachte heeft de politie samengewerkt met politie- en justitiediensten in Denemarken. In dat land zijn maandag drie ASMLA-leden aangehouden. Zij worden volgens persbureau Reuters verdacht van het spioneren voor de inlichtingendienst van Saoedi-Arabië.

Verzetsbeweging officieel niet aangemerkt als terroristische organisatie

De ASMLA, waar de verdachte lid van is, is in Nederland en Denemarken gevestigd. De verzetsbeweging is in 1999 opgericht met het doel de Iraanse regio Ahwaz te bevrijden.

De verzetsbeweging beschikt over een gewapende tak die aanslagen pleegt in Iran. Vooral de Iraanse Revolutionaire Garde en de olie- en gasvelden zijn hiervan het doelwit. Hoewel de ASMLA over een gewapende tak beschikt, is het volgens het OM niet mogelijk om de verzetsbeweging in haar geheel als terroristische organisatie aan te merken.

In 2017 werd de voormalige leider van de beweging, Ahmad Mola Nissi, vermoord in Den Haag. In reactie op de moord op Nissi, en de liquidatie van Iraniër Mohammad Reza Kolahi Samadi in Almere in 2015, werden in juni 2018 twee diplomaten van de Iraanse ambassade Nederland uitgezet: volgens het OM is Iran verantwoordelijk voor de moorden op de twee.