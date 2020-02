Turkije zal vergeldingsacties blijven uitvoeren vanwege de aanval op zijn troepen in de Syrische regio Idlib, zegt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandag. Een dag eerder werden vier Turkse militairen gedood door het Syrische regeringsleger.

Bij de aanval van zondag raakten ook nog eens negen Turkse militairen gewond. Een van hen heeft zware verwondingen opgelopen. De Turkse autoriteiten begonnen daarna direct met vergeldingsacties.

Erdogan zegt nu dat deze acties doorgaan en dat veertig locaties zijn aangewezen als doelwit. Bij de aanvallen worden meerdere F-16's gebruikt. Op basis van de eerst beschikbare informatie meldt de president dat 30 à 35 Syrische soldaten zijn geneutraliseerd.

Idlib is het laatste grote gebied dat in handen is van rebellen. Het leger van de Syrische president Bashar Al Assad probeert hen te verjagen en krijgt daarbij hulp van de Russische luchtmacht. Turkije steunt juist diverse rebellengroeperingen in Syrië.

De Turkse soldaten die zondag werden bestookt door artillerievuur van het Syrische leger, moesten volgens Erdogan de al in Idlib aanwezige troepen helpen bij het voorkomen van nieuwe botsingen. Ook zouden hun locaties vooraf zijn gecoördineerd.

Honderdduizenden Syriërs zijn gevlucht voor het geweld in Idlib. (Foto: Reuters)

Turkije vreest komst vluchtelingen

Turkije en Rusland hadden begin januari een wapenstilstand afgesproken, maar die hield geen stand. De autoriteiten in Turkije hoopten met het staakt-het-vuren nieuwe vluchtelingenstormen te voorkomen.

Turkije huisvest zo'n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen en vreest dat dit aantal verder oploopt. In de afgelopen twee maanden zijn zeker 390.000 personen gevlucht voor het geweld in zuiden van Idlib. De meesten reizen naar steden die noordelijker in de regio liggen.

De Verenigde Naties verklaarden vorige week dat ongeveer 700.000 personen in het noordwesten van Syrië onderweg zijn naar de Turkse grens. Erdogan verklaarde een dag later dat Turkije mogelijk een militaire operatie start als de gevechten blijven doorgaan.