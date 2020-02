De man die zondagmiddag twee mensen neerstak op een winkelstraat in Zuid-Londen, was een week geleden vrijgelaten uit de gevangenis, meldt de Londense politie zondagavond. Hij zat een straf uit omdat hij terroristische vergrijpen had gepleegd die gelinkt werden aan het islamisme, aldus woordvoerder Lucy D'Orsi.

Beide slachtoffers maken het goed. Een van hen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is aan de beterende hand. Het tweede slachtoffer is al ontslagen uit het ziekenhuis.

Ook een omstander, die werd geraakt door glasscherven toen agenten het vuur openden op de verdachte, maakt het naar omstandigheden goed. Het slachtoffer ligt nog wel in het ziekenhuis.

De dader werd uiteindelijk na een korte achtervolging doodgeschoten. Volgens de politie gaat het om de 20-jarige Sudesh Amman, maar het lichaam van de verdachte moet nog verder onderzocht worden.

'Verdachte stond op de terrorismelijst'

Aanvankelijk waren agenten bang voor explosiegevaar, omdat om het lichaam van de verdachte mogelijk een bomvest hing. Nadat het gebied was ontruimd hebben specialisten vastgesteld dat het om een nepbomvest ging. De winkelstraat is nog steeds afgesloten en het is niet duidelijk of het maandag alweer wordt vrijgegeven.

Volgens Britse media is Samman een aanhanger van het islamisme, een politieke variant van de islam. De man werd in de gaten gehouden door Britse inlichtingendiensten en stond op de terrorismelijst, aldus Sky News. Op de lijst staan alleen mensen op die een ernstig gevaar vormen en mogelijk een aanval beramen.

De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat hij maandag nieuwe plannen introduceert die gericht zijn op het in de gaten houden van veroordeelde terrorismemisdadigers.