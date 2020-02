De man die zondagmiddag drie mensen met een mes verwondde op een drukke winkelstraat in Zuid-Londen, had een nepbomvest om, meldt de Britse politie. Ook is het incident gerelateerd aan "islamisme".

Bij de aanval in de Zuid-Londense wijk Streatham rond 14.00 uur lokale tijd (15.00 uur Nederlandse tijd) raakten zondagmiddag drie mensen gewond, van wie een in levensgevaar is. Twee personen liepen verwondingen door messteken op. Een is lichtgewond geraakt door glasscherven, mogelijk nadat de politie het vuur opende op de aanvaller.

De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Zuid-Londen gebracht, zegt de Londense politiecommissaris Lucy D'Orsi.

Na een korte achtervolging te voet werd de aanvaller door politieagenten neergeschoten. Later liet de politie weten dat de man was omgekomen. Op beelden is te zien dat politieagenten in uniform met getrokken wapens op een man afrennen die op de grond ligt. Meerdere ooggetuigen zeggen dat de man een machete bij zich had. De aanval lijkt plaatsgevonden te hebben op de Streatham High Road, waar zich veel winkels bevinden.

68 Politie schiet man in Londen neer na mesaanval

Politie bevestigt dat man een nepbomvest droeg

Volgens de politie vonden agenten iets om het lichaam van de aanvaller gebonden dat leek op een bomvest. Het gebied werd hierna snel ontruimd. Niet veel later bleek dat het om een nepbomvest ging.

D'Orsi voegt toe dat het volgens de politie een terroristisch incident is, gerelateerd aan "islamisme", maar weidt hier niet verder over uit. Het islamisme is een politieke variant van de islam.

Bronnen melden aan verschillende Britse media, waaronder Sky News en The Guardian, dat de man in de gaten gehouden werd door Britse inlichtingendiensten. Ook zou hij op de terrorismelijst staan. Hier staan alleen mensen op die een ernstig gevaar vormen en mogelijk een aanval beramen.