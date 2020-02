Het aantal mensen dat zondagmiddag gewond is geraakt bij een mesaanval op een drukke winkelstraat in Londen is gestegen naar drie, meldt de politie. Eén van hen is in kritieke toestand na de aanval, die de Britse politie omschrijft als "aan terrorisme gerelateerd".

De politie meldt dat de man die ze na de aanval hebben neergeschoten, is overleden. Het is onduidelijk of alle gewonden ook door messteken gewond zijn geraakt. Eén van de gewonden zou in levensgevaar zijn.

De mesaanval vond rond 14.00 uur lokale tijd (15.00 uur Nederlandse tijd) plaats in de wijk Streatham in het zuiden van Londen. Sommige ooggetuigen zeiden dat de man een machete bij zich had en iets dat leek op een bomvest. Mogelijk gaat het om een nep-bomvest.

De man werd volgens ooggetuigen na een korte achtervolging te voet, neergeschoten door politieagenten. Volgens ooggetuigen zou dit plaatsgevonden hebben op de winkelstraat Streatham High Road.

Onduidelijk is of de man in de gaten gehouden werd door de Britse veiligheidsdiensten. Sky News meldt op basis van bronnen dat dit wel het geval zou zijn.

Een andere bron meldt aan persbureau Reuters dat het incident als terrorisme behandeld wordt, vanwege het mogelijke bomvest dat de man aan leek te hebben.

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, prijst de politie en hulpverleners op Twitter voor hun heldhaftige optreden.

"Terroristen zijn erop uit om onze manier van leven te vernietigen. Hier in Londen zullen wij ze nooit toestaan hierin te slagen", laat hij weten.