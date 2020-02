Twee mensen zijn in Londen neergestoken bij een incident dat de Britse politie omschrijft als "aan terrorisme gerelateerd". Eén man is door de politie neergeschoten en werd later doodverklaard, schrijft de Britse politie op Twitter.

De politie meldt dat de situatie onder controle is.

Het incident heeft zich rond 14.00 uur lokale tijd (15.00 uur Nederlandse tijd) afgespeeld in de wijk Streatham in Zuid-Londen.

Volgens ooggetuigen werd de man neergeschoten op Streatham High Road, een drukke winkelstraat. De politie zegt de situatie te onderzoeken en vraagt mensen het gebied te mijden.

De toestand van de slachtoffers is momenteel nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen bij de steekpartij gewond zijn geraakt of betrokken waren. Wel schrijft de politie dat "meerdere mensen" neergestoken zijn.

Ooggetuigen zagen machete

Op Streatham High Road zijn volgens BBC News hulpverleners en bewapende politieagenten aanwezig. Ooggetuigen melden dat ze schoten hoorden. Ook zou er een helikopter over het gebied vliegen.

De negentienjarige student Gulled Bulhan vertelt persbureau AP dat hij de schietpartij gezien heeft. "Ik stak de weg over en zag een man met een machete en zilveren bussen op zijn borst bevestigd. Hij werd achternagezeten door iemand die volgens mij een agent in burger was."

"De man werd toen neergeschoten. Volgens mij waren er drie schoten, maar ik kan het me niet goed meer herinneren."

Premier Johnson dankt politie voor optreden

De Britse premier Boris Johnson heeft op Twitter de hulpverleners bedankt en zijn medeleven getoond voor de slachtoffers.

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, prijst de politie en hulpverleners op Twitter voor hun heldhaftige optreden.

"Terroristen zijn erop uit om onze manier van leven te vernietigen. Hier in Londen zullen wij ze nooit toestaan hierin te slagen", laat hij weten.

Een agent houdt de wacht op Streatham High Road na het incident (Beeld: Reuters).