Meerdere mensen zijn in Londen neergestoken bij een incident dat de Britse politie omschrijft als "aan terreur gerelateerd". Eén man is door de politie neergeschoten, laat de politie weten op Twitter.

Het incident heeft zich afgespeeld in de wijk Streatham in Zuid-Londen. De politie meldt dat het de situatie onderzoekt en vraagt mensen het gebied te vermijden.

De toestand van de slachtoffers of neergeschoten man is momenteel nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen bij de steekpartij gewond zijn geraakt of betrokken waren. Wel schrijft de politie dat "meerdere mensen" neergestoken zouden zijn.

In november schoot de Londense politie een man neer nadat hij twee mensen had doodgestoken en drie anderen verwond had. De man droeg een nep-bombvest en werd door omstanders onder bedwang gehouden, voordat een agent het fatale schot toebracht. Britse autoriteiten omschreven het incident als een terreurdaad.