Het vliegtuig dat vanuit de Chinese stad Wuhan naar België onderweg is, heeft zoals gepland zondagmiddag Marseille bereikt. Aan boord zijn 250 passagiers, onder wie ook 15 Nederlanders. Zij reizen verder en komen naar verwachting zondagavond in Nederland aan op vliegbasis Eindhoven.

Het vliegtuig vertrok in de nacht van zaterdag op zondag vanuit Wuhan, het epicentrum van de coronavirusuitbraak en landde rond 14:00 uur in Frankrijk.

De Nederlandse passagiers vliegen later op de dag door naar de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel. Na aankomst in België reizen ze door naar Nederland. Naar verwachting komen ze zondagavond aan op vliegbasis Eindhoven. Daarna worden ze opgevangen bij een locatie van Defensie.

De Nederlanders mogen thuis in quarantaine. Voor de mensen die daar geen geschikte woning voor hebben, is een centrale opvanglocatie aangewezen. De afspraak met buitenlandse autoriteiten is dat de Nederlanders twee weken thuisblijven en niet in contact met anderen komen.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg maakte zondag in het tv-programma Buitenhof bekend dat geen van de geëvacueerde Nederlanders bij vertrek symptomen van het coronavirus vertoonde. Bij aankomst in Nederland worden ze voor de zekerheid nogmaals gecheckt door de GGD.

Naast de vijftien Nederlanders zouden er ook burgers uit België, Denemarken, Tsjechië en Slowakije in het vliegtuig zitten. Ook hebben twee Nederlanders hun Chinese partners meegenomen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het vliegtuig vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit Parijs naar China om de Europeanen op te halen. In eerste instantie zouden er 23 Nederlanders mee terugreizen, maar niet iedereen was bereid Wuhan te verlaten. De vijftien Nederlanders die onderweg zijn naar Nederland hadden aan de Nederlandse ambassade laten weten te willen vertrekken.

Nederland is goed voorbereid op coronavirus

Volgens Bruins is Nederland goed voorbereid op de komst van patiënten. In meerdere ziekenhuizen kunnen mensen geïsoleerd worden, blijkt uit inventarisatie.

Voorlopig is Nederland niet van plan de grenzen te sluiten voor mensen uit China. Ook zijn er nog geen plannen om mensen uit China bij aankomst in Nederland te screenen. Volgens Bruins blijft Nederland alert op de informatie die het krijgt van de World Health Organization (WHO) en China.