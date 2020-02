De politie in België heeft zondagochtend acht migranten gevonden in een koeltruck in Geel in de provincie Antwerpen, meldt de Belgische krant HLN. Ze zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De chauffeur van de vrachtwagen is nog niet gevonden.

De verstekelingen werden rond 06.15 uur aangetroffen, na een noodoproep vanuit de wagen. De koelwagen stond als oplegger op een trekker.

De lokale politie en brandweer hebben de wagen opengebroken, waarna de gevonden personen naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De migranten zouden verkleumd zijn.

Zes mensen zijn na onderzoek in het ziekenhuis door de politie meegenomen voor verhoor. Twee anderen worden nog verder verzorgd.

De nationaliteit van de acht migranten is nog niet bekend. Vermoedelijk komen ze uit het Midden-Oosten. De wagen waar ze in zaten had een Spaans nummerbord. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar hun identiteit. Wel zouden alle gevonden migranten volwassen zijn.

De chauffeur van de vrachtwagen is nog niet gevonden. Ook daar doet de politie nog onderzoek naar.