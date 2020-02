Bij een overvolle kerkdienst in een klein stadion in Noord-Tanzania zijn zeker twintig mensen omgekomen in het gedrang. Zestien mensen raakten gewond, meldt een overheidsfunctionaris zondag aan persbureau Reuters.

Vijf van de doden zijn kinderen. "Het gedrang ontstond zaterdagavond toen de kerkgangers naar voren kwamen om zich te laten zalven met 'gezegende olie'", aldus de commissaris van het dorpje Moshi, vlak bij de beroemde Kilimanjaro-berg.

Gezien de grootte van het publiek en het feit dat het donker was toen de massale drukte ontstond, zou het aantal doden nog kunnen oplopen.

De kerkgangers waren massaal op de been voor pastoor Bonifatius Mwamposa, die beweert dat zijn 'gezegende olie' ziektes kan genezen en voor meer welvaart kan zorgen.

In Tanzania zijn de laatste jaren steeds meer van dit soort 'welvaartspredikers' . Zij vragen hun volgelingen om 10 procent van hun inkomen aan het geloof te doneren.