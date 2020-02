Vijftien mensen met de Nederlandse nationaliteit zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.30 uur (Nederlandse tijd) per vliegtuig vertrokken vanuit de Chinese stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus is uitgebroken. Twee van hen hebben hun Chinese partner meegenomen, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie streeft ernaar dat ze zondagavond in Nederland aankomen.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Het vliegtuig vertrok vrijdagnacht vanuit Parijs richting China en vliegt momenteel terug naar Europa. Naast de Nederlanders zouden er ook Belgen, Denen, Tsjechen en Slowaken in het toestel zitten, maakte de Belgische regering vrijdag bekend.

Het vliegtuig vliegt volgens de Belgische autoriteiten eerst naar Frankrijk. Het toestel gaat vervolgens door naar de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel. De Nederlanders gaan na aankomst in België naar Nederland. Zij mogen thuis in quarantaine, mits hun huis daar geschikt voor is. Dat blijkt uit een e-mailwisseling tussen een in Wuhan gestrande Nederlander en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerst werd gesproken van 23 Nederlanders, maar enkelen hebben laten weten dat ze in Wuhan willen blijven.

Dode op de Filipijnen, eerste sterfgeval buiten China

Op de Filipijnen is zaterdag de eerste persoon bezweken aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus, heeft de Filipijnse afdeling van de gezondheidsorganisatie WHO bekendgemaakt. Hij was tevens het eerste dodelijke slachtoffer buiten de Chinese landsgrenzen.

Het gaat om een 44-jarige man uit de Chinese stad Wuhan. Hij was op 21 januari via Hongkong naar de Filipijnen gekomen. Hij reisde samen met een partner die ook met het virus besmet is. De man werd op 25 januari met een ernstige longontsteking opgenomen in het ziekenhuis van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Zijn toestand leek stabiel en hij leek zelfs aan de beterende hand te zijn. Maar daarna verslechterde zijn gezondheid snel, aldus de Filipijnse minister van Volksgezondheid.

Dodental coronavirus gestegen naar 305

Het dodental als gevolg van het coronavirus is in China opgelopen tot 304 slachtoffers. Dit is een toename van 45, maakte de Chinese gezondheidscommissie zondag bekend. Op zaterdag 1 februari zijn 32 mensen in Wuhan overleden aan de gevolgen van het virus en 13 elders in de provincie Hubei. Samen met het dodelijke slachtoffer op de Filipijnen komt het dodental uit op 305.

Het aantal bevestigde besmettingen in China is opgelopen tot 14.380, een toename van ruim 2.500 gevallen. Buiten China zijn tot zaterdag in 23 landen in totaal 132 besmettingen geconstateerd.