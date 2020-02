De Palestijnse Autoriteit heeft alle banden verbroken met Israël de de Verenigde Staten. Dat zegt de Palestijnse president Mahmoud Abbas zondag tijdens een bijeenkomst van de Arabische Liga.

De stap van Abbas komt nadat de Palestijnen het vredesplan hebben verworpen dat de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen dinsdag presenteerde om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.

De Palestijnse Autoriteit (PA) vormt het bestuur over de Palestijnse gebieden. De Palestijnse veiligheidstroepen werken tot op heden samen met hun Israëlische collega's om de orde te handhaven in de bezette gebieden op de Westoever. De inlichtingendienst van de PA heeft lang banden gehad met hun Amerikaanse collega's van de CIA, een samenwerking die ook voort werd gezet nadat de Palestijnen de vredespogingen van de regering-Trump in 2017 gingen boycotten.

"We hebben de Israëlische kant geïnformeerd dat er geen enkele betrekkingen meer zullen zijn met hen en met de Verenigde Staten, inclusief de banden die te maken hebben met veiligheid", zo zei Abbas op de eendaagse top van de Arabische Liga in de Egyptische hoofdstad Caïro om het plan van Trump te bespreken.

Abba: "Ik wil niet de man zijn die Jeruzalem in de uitverkoop doet"

De Palestijnse president herhaalde op de top dat de PA het plan categorisch afwijst. "Ik wil niet de geschiedenisboeken in als de man die Jeruzalem in de uitverkoop heb gedaan", zei hij. Een van de onderdelen van het plan was dat Jeruzalem de "ongedeelde Israëlische hoofdstad" zal worden en dat de Palestijnen een nieuwe hoofdstad mogen bouwen in in het oosten van Jeruzalem.

Abbas liet ook weten dat hij weigerde om het plan telefonisch te bespreken met Trump, of het in te zien. "Trump vroeg om een telefoongesprek, maar ik heb nee gezegd. Hij wilde mij een brief sturen, ook dat heb ik geweigerd." Abbas wilde vermijden dat Trump kon zeggen dat Abbas zijn medewerking had verleend aan het plan.