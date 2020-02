De Chinese overheid vraagt stellen met trouwplannen deze voorlopig uit te stellen, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, schrijft AFP zaterdag. Ook wordt een beroep gedaan op families om begrafenissen kort te houden.

Vooral het uitstellen van trouwplannen zal veel Chinezen teleurstellen. Koppels hadden massaal zondag uitgekozen om in het huwelijksbootje te stappen omdat de datum een palindroom is: 02/02/2020. Omgedraaid is de cijfercombinatie hetzelfde: dat zou het huwelijk veel geluk brengen, denkt men.

Speciaal voor die datum zouden gemeentelijke gebouwen in miljoenensteden als Peking en Sjanghai zondag openblijven. Normaliter zijn die overheidsinstanties dan gesloten.

Met het inkorten van begrafenissen hoopt de Chinese overheid het bij elkaar brengen van grote groepen mensen te beperken. Begrafenispersoneel zou beschermende kleding moeten dragen en de temperatuur van bezoekers moeten opmeten, aldus AFP.

Als het gaat om een dodelijk slachtoffer gaat van het coronavirus, dan moet het lichaam zo snel mogelijk gecremeerd worden, meldt de Chinese overheid. In het land zijn bijna 12.000 mensen door het virus besmet, 259 mensen kwamen om het leven. Buiten het Aziatische land gaat het om ruim honderd besmettingen.