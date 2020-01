De Amerikaanse Senaat heeft vrijdag besloten geen nieuwe getuigen te horen of nieuwe documenten op te vragen in het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Daarmee rest alleen nog het vellen van het vonnis door de senatoren.

Zoals verwacht gaf de Republikeinse meerderheid in de Senaat de doorslag. 49 senatoren stemden voor het horen van nieuw bewijs, 51 senatoren stemden tegen.

"Amerika zal zich deze dag herinneren, waarop de Senaat, helaas, zijn zijn verantwoordelijkheden niet vervulde en akkoord ging met een showproces", zei de Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, na afloop.

President Trump reageerde na de stemming op Twitter. "Democraten = 17 getuigen. Republikeinen = 0 getuigen", schreef hij.

Daarbij liet de president onvermeld dat zijn Witte Huis elke vorm van medewerking aan afzettingsonderzoek van het Huis van Afgevaardigden weigerde, ook toen de getuigen in kwestie daar verschenen.

Haast of spreektijd?

De leiders van beide partijen in de Senaat zijn het nog niet eens over hoe het slot van de rechtszaak tegen Trump eruit komt te zien, en ook binnen de Republikeinse Partij is sprake van verdeeldheid.

Sommige Republikeinse senatoren dringen aan op een snelle afwikkeling van het vonnis. Zij delen de wens van president Donald Trump om de zaak achter de rug te hebben als hij op dinsdag 4 februari zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak houdt.

Andere Republikeinen willen de kans krijgen om hun stem over de schuld van Trump toe te lichten en hun Democratische collega's te overtuigen. Senatoren spreken niet tijdens het proces zelf, maar in het verleden mochten zij zich achter gesloten deuren wel uiten over hun eindoordeel.

De Democraten zijn tegen een gehaaste afhandeling. Hun leider in de Senaat, Chuck Schumer, zei vrijdag dat zijn partij niet wil dat de eindfase van het proces "er in het holst van de nacht doorheen wordt gejast"

Afzetting was vanaf begin onwaarschijnlijk

Trump wordt beschuldigd van machtsmisbruik en belemmering in het Congres. Een afzettingsrechtszaak is geen strafrechtelijk, maar een politiek proces. Vanwege de Republikeinse meerderheid in de Senaat was het al voordat het proces begon duidelijk dat hij vrijwel zeker zal worden vrijgesproken.

De Democraten voeren aan dat het de grondwettelijke plicht van het Congres is om de president te controleren, ook als de politieke verhoudingen afzetting onwaarschijnlijk maken.