De Verenigde Staten hebben vrijdag een tijdelijk inreisverbod afgekondigd voor buitenlanders die de afgelopen twee weken in China zijn geweest in verband met het nieuwe coronavirus. Ook heeft het Witte Huis het virus uitgeroepen tot een nationale gezondheidscrisis.

Wil je op de hoogte zijn van al het nieuws over het coronavirus? Volg dan ons liveblog.

Het tijdelijke inreisverbod, dat niet geldt voor Amerikaanse burgers die recent in China zijn geweest, moet voorkomen dat het virus zich kan verspreiden in de VS.

Ondertussen worden 195 Amerikanen die in de Wuhan-regio zijn geweest in quarantaine gehouden op een luchtmachtbasis in Californië. In eerste instantie moesten zij daar voor 72 uur verblijven, maar vrijdag werd dit verlengd naar twee weken.

Volgens de autoriteiten is dit een drastische maatregel, die vijftig jaar geleden voor het laatst is uitgevoerd. In de jaren zestig gebeurde hetzelfde bij de pokkenuitbraak.

Zeven Amerikanen hebben het virus

Inmiddels zijn in de VS zeven mensen besmet geraakt met het virus. In één geval gaat het om een mens-op-mensbesmetting binnen het land zelf. Dat betreft een man die besmet is geraakt door zijn vrouw, die onlangs in China is geweest.

Het virus dat vorige maand uitbrak in de Chinese miljoenenstad Wuhan heeft inmiddels 213 levens geëist. In alle gevallen ging het om Chinese slachtoffers. Ongeveer tienduizend mensen zijn besmet geraakt met het virus.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep het virus donderdag uit tot internationale gezondheidscrisis. Dit houdt in dat landen moeten samenwerken om te voorkomen dat een pandemie uitbreekt. Met name landen met zwakkere gezondheidsstelsels moeten geholpen worden.