Stafchef Mick Mulvaney en advocaten Rudy Giuliani en Pat Cipollone wisten ook dat Amerikaanse president Donald Trump militaire steun voor Oekraïne wilde bevriezen om een strafrechtelijk onderzoek naar zijn politieke rivalen af te dwingen. Dat schrijft The New York Times vrijdag op basis van het nog ongepubliceerde boek van oud-veiligheidsadviseur John Bolton.

Bolton schrijft volgens de krant dat Trump hem de opdracht gaf om de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te bellen en te verzekeren dat de president Giuliani, Trumps persoonlijke advocaat, zou ontmoeten.

Bij het gesprek zou Trump zijn wens hebben uitgesproken om bijna 400 miljoen dollar (ruim 360 miljoen euro) militaire steun voor Oekraïne te willen vasthouden, totdat Oekraïne een strafrechtelijk onderzoek zou beginnen naar oud-vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter. Hierbij waren Trumps stafchef Mulvaney, Giuliani en rechterlijke adviseur Cipollone aanwezig.

Cipollone zit momenteel in het team van advocaten dat Trump verdedigt tijdens de afzettingsrechtszaak tegen de president. Mulvaney erkende al eerder dat de president een onderzoek naar de familie Biden wilde afdwingen, maar trok deze uitspraak later in.

Witte Huis verbiedt publicatie boek

Zondag onthulde New York Times een deel van het nog te verschijnen boek van Bolton, waarin stond dat de oud-veiligheidsadviseur wist van Trumps bedoelingen tegenover Oekraïne.

De Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten schreef al op 23 januari aan de advocaat van Bolton dat het boek een "significante hoeveelheid" informatie bevat die gevaarlijk kan zijn voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Het Witte Huis heeft de publicatie van het boek verboden.

Trump ontkent de beweringen van Bolton. "Als John Bolton dit heeft gezegd, deed hij dat alleen om een boek te verkopen", schreef hij maandagochtend op Twitter.

Democraten willen Bolton als getuige oproepen in afzettingszaak

De Democraten in de Senaat hopen Bolton vrijdag als getuige op te kunnen roepen in het afzettingsproces tegen Trump. De beschuldiging die de oud-veiligheidsadviseur onderschrijft, vormt namelijk de kern van de zaak tegen de president.

Als de Senaat het oproepen van Bolton niet toestaat, zullen beide partijen vrijdag hun slotargumenten presenteren. Hierna zal worden gestemd over de afzetting van Trump. Voor een afzetting is een tweederdemeerderheid nodig. De kans is groot dat Trump zal worden vrijgesproken, want zijn Republikeinse Partij heeft een meerderheid in de Senaat.