Het Verenigd Koninkrijk stapte vrijdagavond na jaren sinds het referendum in 2016 uit de Europese Unie. Zo hebben de Britten vrijdag hun (on)vrede over Brexit Day geuit.

In de Engelse hoofdstad Londen gingen supporters van de Brexit de straat op om de dag te vieren. (Foto: Reuters)

Ook demonstranten tegen de Brexit gingen naar buiten om hun onvrede te uiten. (Foto: Reuters)

Terwijl zijn volk feestvierde of demonstreerde, was Boris Johnson op bezoek bij glasblazers in de Britse stad Sunderland. Hij was hier voor een regulier werkbezoek. Vrijdagavond zal Johnson een speech geven over de Brexit. (Foto: Reuters)

In Brussel werd de Britse vlag verwijderd bij het kantoor van de gezanten van het Verenigd Koninkrijk voor de Europese Unie. (Foto: Reuters)

's Avonds projecteerden voorstanders van de Europese Unie deze boodschap op een klif aan de kust van de Engelse plaats Ramsgate. (Foto: Reuters)

Voor het kantoor van het Europese Parlement en de Europese Commissie in Londen werd de politie ingezet om voor- en tegenstanders van de Brexit uit elkaar te halen. (Foto: Reuters)