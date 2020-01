23 Nederlanders die momenteel in de Chinese stad Wuhan zijn, arriveren zondag per vliegtuig in België. De Belgische regering heeft dit vrijdag bekendgemaakt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat op dit moment wordt gewerkt aan de evacuatie van de Nederlanders. "De inzet is dat de Nederlanders op een vlucht dit weekend vertrekken." Een woordvoerder kan verder nog niks definitief bevestigen.

Het vliegtuig vliegt zondag met 53 passagiers eerst naar Frankrijk, aldus de Belgische autoriteiten. Het toestel vliegt vervolgens door naar de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel. Aan boord zitten naast de Nederlanders ook twaalf Belgen, elf Denen, vijf Tsjechen en twee Slowaken.

Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Wuhan halen meerdere landen hun burgers naar huis. Zo zijn vrijdag ongeveer tweehonderd Fransen aangekomen op een militair vliegveld in de buurt van Marseille. Zij blijven de komende veertien dagen in quarantaine.

De 23 Nederlanders gaan na aankomst in België naar Nederland. Zij mogen thuis in quarantaine, op voorwaarde dat hun huis daar geschikt voor is. Dat blijkt uit mailwisseling tussen een in Wuhan gestrande Nederlander en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vooral besmettingen in China

Wereldwijd zijn zeker 7.818 personen besmet geraakt met het coronavirus, met name in China. Het dodental ligt op 170. Er zijn tot dusver geen besmettingen geconstateerd in Nederland.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders niet naar de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is, te reizen. Voor de rest van China geldt het advies "alleen noodzakelijke reizen". Nederlanders in het land krijgen het advies zoveel mogelijk binnen te blijven.