De extreem ondervoede leeuwen in een Soedanese dierentuin maken het iets beter, zegt woordvoerder Lisette Keetmans van internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters vrijdag tegen NU.nl. Voor de meest uitgemergelde leeuw worden de komende dagen nog "spannend en cruciaal", maar Keetmans zegt dat er een "heel klein sprankje hoop" is.

Foto's van uitgehongerde leeuwen in een dierentuin in Soedan gingen afgelopen dagen de wereld over, waarna een team van hulpverleners uitrukte. Zij bieden voedsel en medische zorg aan de leeuwen en zullen ook de hyena's in het park gaan onderzoeken.

De zwakste leeuwin, Kandaka, moest een week urenlang aan het infuus en "balanceerde op het randje van coma". Zij maakt nu kleine stappen vooruit, zegt Keetmans. Kandaka kan nu weer lopen en ze eet en drinkt. Echter moeten de hulpverleners nog zien hoe de leeuwin het de komende dagen zal maken.

Mansour, het zwakke mannetje, blijkt in een vervroegd stadium van een chronische nierziekte te zitten en heeft intensieve hulp nodig. De andere twee leeuwen zijn aan de beterende hand. Een van van de twee heeft wel darmproblemen, maar doordat beide dieren pas twee maanden in de dierentuin zijn, gaat het beter met hen dan met Kandaka en Mansour.

Dierentuin heeft geen geld voor voedsel

Door de al jaren woedende oorlog in Soedan heerst er enorme armoede. De dierentuin heeft daardoor geen geld om de dieren te voeden. Eerst had de dierentuin nog vijf leeuwen, maar een is al overleden door ondervoeding.

Juno van Zon, de enige Nederlander in het team van reddingswerkers, liet al eerder aan NU.nl weten dat "werkelijk alles aan de huisvesting van de dieren verkeerd is". Zo zitten de leeuwen in kleine betonnen kooien die nauwelijks beschutting bieden.

Keetmans laat weten dat Vier Voeters zo lang ter plaatse blijft als nodig.

"Hoelang dat precies zal zijn weten we nog niet". De hulpverleners kijken samen met lokale autoriteiten naar een oplossing op lange termijn en hebben lokale dierenartsen betrokken bij de actie om hen ervaring op te laten doen.