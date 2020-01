Een vlucht met 83 Britten is vrijdagochtend vertrokken uit Wuhan, de Chinese stad waar het nieuwe coronavirus 2019-nCoV uitbrak. Aan boord zijn ook 27 mensen met een andere nationaliteit.

Eigenlijk zou de vlucht donderdagochtend al vertrekken, maar dat werd geblokkeerd door Chinese autoriteiten. Ook zijn er uiteindelijk minder mensen geëvacueerd dan gepland. De reden hiervoor is nog onbekend.

Groot-Brittannië is niet het enige land dat begonnen is met de evacuatie van burgers: een Zuid-Koreaanse vlucht met vierhonderd mensen aan boord is vrijdagochtend veilig geland in dat land.

Over de evacuatie van achttien Nederlandse burgers heerst nog veel onduidelijkheid. Wel wordt met een aantal landen "intensief overleg" gevoerd over het "op zeer korte termijn" sturen van vliegtuigen, schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag in een e-mail aan de Nederlanders die mogelijk worden geëvacueerd.

43 nieuwe doden in een dag

De nationale gezondheidscommissie van China heeft bekendgemaakt dat tot nu toe 213 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. De laatste 24 uur zijn er 43 doden bij gekomen: 42 in de provincie Hubei en één elders in China.

De commissie zegt dat er inmiddels 9.692 geregistreerde besmettingsgevallen binnen de landsgrenzen van China zijn. Buiten China zijn bijna honderd besmettingen vastgesteld.

Donderdag heeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na een spoedberaad een internationale gezondheidscrisis afgekondigd vanwege het nieuwe coronavirus. Dat betekent dat landen op een internationaal niveau moeten samenwerken om de verspreiding van het virus tegen te gaan.