De kans dat Republikeinse senatoren zullen instemmen met het oproepen van nieuwe getuigen in het afzettingsproces tegen Donald Trump lijkt sinds de nacht van donderdag op vrijdag nihil. Als er geen getuigen komen, dan zal de stemming over de afzetting van de Amerikaanse president vrijdagavond al plaatsvinden.

Voor het oproepen van getuigen is een meerderheid van 51 stemmen in de Senaat nodig. De Democraten hebben daarvoor de steun van ten minste vier van de 53 Republikeinse senatoren nodig.

De Republikeinse senator Lamar Alexander, op wiens steun de Democraten hadden gehoopt, zei dat hij het niet nodig vindt om meer getuigen op te roepen: "Er is geen behoefte aan meer bewijs."



Alexander zegt dat de Democraten voldoende hebben bewezen dat de acties van Trump "ongepast" waren. Volgens de senator is het nu aan het Amerikaanse volk om daarover te oordelen tijdens de volgende presidentsverkiezingen, in november van dit jaar.

De Democraten hopen vrijdag getuigen op te kunnen roepen, onder wie de voormalige nationaal veiligheidsadviseur John Bolton. Volgens hem bevroor Trump een bedrag van bijna 400 miljoen dollar (ruim 363 miljoen euro) aan militaire hulp voor Oekraïne om dat land te dwingen zijn politieke rivalen te beschadigen. Die beschuldiging vormt de kern van de afzettingsprocedure.

Zonder getuigen zullen beide partijen vrijdag hun slotargumenten presenteren, waarna gestemd zal worden over Trumps afzetting. Voor een afzetting is een tweederdemeerderheid nodig. De kans is groot dat Trump zal worden vrijgesproken, want zijn Republikeinse Partij heeft een meerderheid in de Senaat.