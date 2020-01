In en rond de Australische hoofdstad Canberra is de noodtoestand afgekondigd. Een bosbrand van 185 vierkante kilometer ten zuiden van de stad lijkt oncontroleerbaar te worden dankzij de droge grond, de hoge temperaturen van meer dan 40 graden en de stevige wind.

Canberra is de federale hoofdstad van Australië waar het parlement zetelt en diverse overheidsgebouwen staan en is de grootste stad in het land die niet aan zee ligt. Dicht bij de hoofdstad woedt brand in het Namadgi National Park.

In 2003 werd Canberra ook al geteisterd door een bosbrand. Toen vielen er vier doden en werden 500 huizen verwoest.

Ook in andere gebieden van Australië nemen de bosbranden weer toe na een periode van hevige regenval. In de provincie New South Wales woeden vrijdag 58 branden, 20 in de provincie Victoria en 22 in South Australia.

Sinds september hebben de branden het leven gekost aan 33 mensen en naar schatting een miljard beesten. Rond de 2.500 huizen zijn verwoest en meer dan 117.000 vierkante kilometer aan grond is getroffen door het vuur, een gebied ter grootte van Griekenland.

Ook in buurland Nieuw Zeeland, op het zuidelijke eiland, zijn zo'n 25 bosbranden uitgebroken.