Nederlanders die hebben laten weten dat ze Wuhan willen verlaten vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, mogen thuis in quarantaine. Dat blijkt uit informatie die NU.nl heeft gekregen van een in de Chinese stad gestrande Nederlander.

Eerst werd gedacht dat de Nederlanders in Frankrijk in quarantaine moesten. Maar zolang hun huis ervoor geschikt is, kan dit thuis. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt er gekeken naar een andere geschikte opvangplek, zo blijkt uit mailwisseling tussen de Nederlander en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Over een vlucht vanuit Wuhan naar Europa, waarmee gestrande Europeanen worden teruggehaald, is nog veel onzeker. Chinese autoriteiten hebben de Nederlandse passagierslijst nog niet bevestigd en ook de vluchttijden staan nog niet vast.

De gestrande Nederlander die NU.nl sprak, diende zich vrijdagavond om 18.00 uur (11.00 uur vrijdagochtend in Nederland) bij het Franse consulaat in Wuhan te melden.

Vlucht is een dag vertraagd

Vanaf het consulaat zouden bussen vertrekken naar het vliegveld. De gestrande man kreeg eerder bevestiging van de Franse autoriteiten dat hij mee kon met een vlucht in de nacht van vrijdag op zaterdag, maar deze vlucht is met een dag vertraagd.

De Nederlander laat weten dat hij heeft besloten in China te blijven. "Ik denk niet dat het virus zo gevaarlijk is dat ik mij hier veel zorgen over moet maken. Ik neem de juiste voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat ik het zelf aantrek. Ik ben voorbereid op een langere tijd zonder eten uit de supermarkt en maak me hierover dan ook geen zorgen, ik heb een goede hoeveelheid eten op voorraad."

Instemmen met quarantaine

Voordat de Nederlanders het vliegtuig in mogen, hebben ze diverse medische formulieren moeten invullen waarin onder meer wordt gevraagd of ze gezondheidsklachten hebben en of ze contact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus.

Ook moesten ze instemmen met een periode in quarantaine. De Nederlanders vertrekken met een Frans vliegtuig naar Frankrijk. De bedoeling is dat ze daarna meteen naar Nederland komen en veertien dagen in quarantaine zullen verblijven. De GGD zal bekijken of dat bij de mensen thuis kan, of dat er een speciale locatie wordt ingericht.

De tekst van het quarantaineformulier Ik bevind mij thans in Wuhan, China, waar een besmettelijke ziekte is uitgebroken. Ik stem in met evacuatie door of door bemiddeling van de Nederlandse Staat. Ik verklaar dat ik na terugkeer in Nederland mij vrijwillig in thuisquarantaine zal begeven, indien de woning hiervoor geschikt is of in een door de Staat aangewezen locatie. Ook ben ik bereid om desgevraagd mee te werken aan eventuele gezondheidstesten. Ik zal gedurende de quarantaine de woning of die andere locatie niet verlaten, en alle maatregelen nemen die tot de quarantaine en het monitoren van mijn gezondheid behoren, zoals het beperken van contact tot het minimum met eventueel aanwezige familieleden en contact met derden vermijden. Ik zal de instructies van de GGD voor het nemen van hygiënische en andere adviezen volgen.

Twee keer per dag temperatuur meten

Bij een quarantaine in een thuissituatie moet de patiënt twee keer per dag zijn temperatuur meten. Als er symptomen van het coronavirus ontstaan, wordt er direct overgegaan tot isolatie. Ook dat kan eventueel thuis gebeuren.

In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd, worden de kosten voor de reis en de mogelijke quarantainemaatregelen volledig vergoed. Kosten voor een terugkeer naar China en het verblijf in Nederland zijn wel voor eigen rekening, meldt de ambassade.