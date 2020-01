Alle twintig Nederlanders die hebben aangegeven dat zij Wuhan willen verlaten, worden mogelijk komend weekend geëvacueerd, meldt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken donderdagavond in een Kamerbrief. De Chinese stad in de provincie Hubei is aangemerkt als epicentrum van de uitbraak van het coronavirus.

Een begeleid vertrek van Nederlanders uit de rest van China is niet aan de orde, aldus Blok. "Zij kunnen China op eigen gelegenheid verlaten."

De twintig Nederlanders zullen bij aankomst in quarantaine worden gezet. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) zal hun gezondheid monitoren.

Blok wil ook partners en kinderen met andere nationaliteit helpen

Naar schatting zaten er zeshonderd EU-burgers vast in Wuhan. In de Kamerbrief meldt Blok dat hij ook partners en kinderen met een andere nationaliteit wil helpen, "voor zover de Chinese autoriteiten dat toestaan". Om de evacuatie voor elkaar te krijgen is er Europese samenwerking nodig en moeten de Chinese autoriteiten toestemming geven aan mensen om het gebied te verlaten.

Een Europese partner gaat Nederland helpen met de evacuatie, aldus de minister. Het is niet duidelijk of Blok daarmee op het Verenigd Koninkrijk of Italië doelt. Beide landen hebben al aangekondigd dat zij zelf chartervluchten organiseren om eigen inwoners terug te halen. De algehele evacuatie van EU-burgers wordt gecoördineerd door de EU, op verzoek van Frankrijk.

Het is niet duidelijk in welk land de Nederlanders in quarantaine worden gehouden. Blok wilde daar woensdag niets over kwijt. "Het is niet aan mij om hier antwoord op te geven. Dit moet in overeenstemming worden medegedeeld op Europees niveau."

Onduidelijk hoeveel Nederlanders betalen voor evacuatie

Omdat een Europese partner gaat helpen bij de evacuatie, is het onduidelijk hoeveel geld Nederlanders zelf moeten bijleggen. Een officiële evacuatie van de EU zou voor 75 procent worden vergoed, vertelde voorzitter van de Europese commissie voor crisismanagement Janez Lenarcic woensdag.

De Nederlandse regering liet eerder deze week weten dat de Nederlanders die geëvacueerd willen worden zelf de reiskosten en kosten voor quarantaine moeten betalen.