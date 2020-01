De achttien Nederlanders die zich momenteel nog bevinden in Wuhan, het epicentrum van het nieuwe coronavirus, zitten nog in grote onzekerheid. Wel wordt met een aantal landen "intensief overleg" gevoerd "om op zeer korte termijn vliegtuigen te sturen", schrijft de Nederlandse ambassade donderdag in een e-mail gericht aan de Nederlanders die mogelijk worden geëvacueerd.

In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd, worden de kosten voor de reis en de mogelijke quarantainemaatregelen wel volledig vergoed. Kosten voor een terugkeer naar China en verblijf in Nederland zijn wel voor eigen rekening, meldt de ambassade.

De EU coördineert op verzoek van Frankrijk de evacuatie van de Europeanen. Naar schatting zitten ongeveer zeshonderd EU-burgers vast in Wuhan. Door de Europese samenwerking is het mogelijk dat de Nederlanders naar een ander Europees land worden gevlogen. Mogelijk worden ze in quarantaine gehouden in het land dat het vervoer regelt.

"Het is belangrijk dat u zich realiseert dat naast China ook het vervoerende land voorwaarden kan stellen qua quarantaine", waarschuwt de ambassade in de e-mail. "Dat kan ook praktische gevolgen voor u hebben, want de quarantaine zal maximaal veertien dagen duren, indien u geen symptomen ontwikkelt."

Medische test voor evacuatievlucht

Jair Potjes, een Nederlander in Wuhan, staat op de lijst voor evacuatie. Hij laat aan NU.nl weten ook na de e-mail nog met veel vragen te zitten. "Ik wil antwoorden hebben voordat ik zeker weet of ik geëvacueerd wil worden. In welk land zitten we straks waarschijnlijk twee weken in quarantaine? En hoe kom ik in Wuhan op het vliegveld?"

Voorafgaand aan de vlucht worden medische tests uitgevoerd. Wie symptomen van het coronavirus vertoont, mag niet mee.