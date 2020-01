Het Witte Huis heeft oud-nationale veiligheidsadviseur John Bolton gewaarschuwd dat zijn memoires vertrouwelijke informatie bevatten en de publicatie van het boek verboden.

In een brief (pdf), die op 23 januari werd verstuurd, schrijft een hoge beambte binnen de Nationale Veiligheidsraad aan de advocaat van Bolton dat zijn boek een "significante hoeveelheid" informatie bevat die de Amerikaanse nationale veiligheid kan schaden, meldde CNN woensdag als eerste.

Het Witte Huis en de uitgever van het boek, Simon & Schuster, weigerden commentaar te geven.

President Trump heeft al wel gezegd dat de onthullingen uit Boltons boek die opschudding hebben veroorzaakt, niet op waarheid berusten.

Boek kan rol spelen in afzettingszaak

De inhoud van The Room Where It Happened (De kamer waar het gebeurde) stond al vol in de aandacht, nadat The New York Times afgelopen zondag schreef over enkele explosieve onthullingen uit het boek, waarin Bolton zijn tijd in de hoogste echelons van het Witte Huis beschrijft.

Volgens de oud-veiligheidsadviseur bevroor Trump een bedrag van bijna 400 miljoen dollar (ruim 363 miljoen euro) aan militaire hulp bestemd voor Oekraïne, om dat land te dwingen zijn politieke rivalen te beschadigen. Die beschuldiging ligt aan de kern van de afzettingsrechtszaak (impeachment) die momenteel tegen Trump wordt gevoerd in de Amerikaanse Senaat.

Tijdens dat proces, dat vorige week dinsdag begon, hebben de aanklagers, Democraten uit het Huis van Afgevaardigden, en de advocaten van Trump hun zaken uiteengezet. Woensdag en donderdag worden zij ondervraagd door de senatoren.

Senaat moet besluiten of Bolton komt getuigen

De aanklagers hebben in de afgelopen dagen in groot detail uiteengezet hoe het Witte Huis in Oekraïne naar beschadigende informatie over Democraten zocht en de Oekraïense regering tot medewerking probeerde te bewegen.

Trumps advocaten voerden op hun beurt aan dat het afzettingsproces tegen de president puur politiek gemotiveerd is. Zij zeggen dat Trump niets verkeerds heeft gedaan, en zelfs als dat wel zo was, dan deed hij niets wat een afzettingsprocedure zou hebben gerechtvaardigd.

Het ligt op voorhand nagenoeg vast dat Trump zal worden vrijgesproken, want zijn Republikeinse Partij heeft een meerderheid in de Senaat.

De onthullingen uit Boltons boek hebben wel grote druk op de Republikeinen gezet om hem op te roepen te komen getuigen, zoals de Democraten willen. Daar wordt vrijdag over besloten.