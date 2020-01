Achttien Nederlanders die zich momenteel in Wuhan bevinden, het epicentrum van het nieuwe coronavirus, zullen worden geëvacueerd door de Europese Unie, zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok woensdag. Het eerste vliegtuig is al op weg naar de Chinese stad, maar het is nog onduidelijk wanneer de Nederlanders mee kunnen.

"Er hebben zich achttien Nederlanders die weg willen uit Wuhan bij ons gemeld. Om de evacuatie voor elkaar te krijgen is er Europese samenwerking nodig en moeten de Chinese autoriteiten toestemming geven aan de mensen om het gebied te verlaten", zegt Blok.

De EU coördineert op verzoek van Frankrijk de evacuatie van de Europeanen. Naar schatting zitten er ongeveer zeshonderd EU-burgers vast in Wuhan, zei Janez Lenarcic, voorzitter van de Europese commissie voor crisismanagement, woensdag. De EU kan geen exacte aantallen geven omdat ze nog niet van alle lidstaten informatie hebben ontvangen.

Het is nog onduidelijk in welk land de Nederlanders in quarantaine zullen worden gehouden. Minister Blok wil hier nog geen informatie over delen. "Het is niet aan mij om hier antwoord op te geven, dit moet in overeenstemming worden medegedeeld op Europees niveau."

Woensdagochtend is het eerste evacuatievliegtuig opgestegen vanuit Parijs. Dinsdagavond maakte de EU bekend dat hier ongeveer 250 Fransen mee worden opgehaald, maar de minister van Buitenlandse Zaken heeft eerder woensdag laten weten dat ter plekke zal worden bekeken hoeveel ruimte er aan boord is en wie er mee kan. Later deze week zal ook een tweede vliegtuig naar Wuhan vertrekken. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de Nederlanders geëvacueerd worden.

EU betaalt drie kwart van de reiskosten

De EU gaat de reiskosten voor 75 procent vergoeden, zei Lenarcic. Dit wordt betaald uit een speciaal potje dat Brussel heeft voor het helpen van burgers in noodsituaties of bij natuurrampen.

De Nederlandse regering liet eerder deze week weten dat de Nederlanders die geëvacueerd willen worden zelf de reiskosten en kosten voor quarantaine moeten betalen.