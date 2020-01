Het vredesplan voor het Israëlisch-Palestijns conflict dat dinsdag door de Amerikaanse president Donald Trump is onthuld biedt kansen voor gesprekken over een "lonende oplossing", stelt de Europese Unie (EU) woensdag in een verklaring.

Trumps initiatief "biedt de mogelijkheid om de hoognodige inspanningen om tot een oplossing te komen in het conflictgebied nieuw leven in te blazen", stelt EU-diplomaat Joseph Borrell.

Volgens de EU is het vredesplan alleen realistisch als Israël en de Palestijnen een oprechte inzet tonen voor een zogeheten tweestatenoplossing.

In het plan, dat uit zo'n tachtig pagina's bestaat, staat onder meer dat het Palestijnse grondgebied verdubbelt in omvang. Israël zal op deze plekken de komende vier jaar niks bouwen. Ook krijgen de Palestijnen een eigen hoofdstad in het oosten van Jeruzalem. In deze stad is sinds 2018 de Amerikaanse ambassade in Israël gevestigd.

In Trumps vredesplan behoudt Israël de soevereiniteit in delen van de Westelijke Jordaanoever.

Volgens de Israëlische minister van defensie, Naftali Bennett, maakt het plan de weg vrij om de Israëlische soevereiniteit uit te breiden naar bijna een derde van de Westelijke Jordaanoever. Bennett, een coalitiepartner van de Israëlische president Benjamin Netanyahu, pleit al langer voor de annexatie van een groot gedeelte van de Westelijke Jordaanoever.

Speciaal team

Volgens Bennett is de weg voor Israël nu vrij om dit gedeelte uit te breiden naar ongeveer dertig procent van de Westelijke Jordaanoever. De minister stelt al bezig te zijn met de samenstelling van een speciaal team om de annexatie in gang te zetten.

De Amerikaanse president ziet het plan als mogelijk de laatste kans voor de Palestijnen om een eigen staat te verwezenlijken.

Palestijnse president Mahmoud Abbas wees het plan direct af. De Israëlische overheid zegt dat het land een Palestijnse staat niet zal erkennen.