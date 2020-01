Bij de Iraanse raketaanval op een legerbasis in Irak van begin januari zijn vijftig gewonden gevallen, meldt het Pentagon woensdag. Het is de derde keer dat het aantal gewonden naar boven wordt bijgesteld.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde in eerste instantie dat er geen doden en gewonden waren gevallen bij de aanval van Iran. Volgens Trump was "alles in orde" na de vergeldingsactie van Iran.

Later meldde het Amerikaanse leger dat minstens elf militairen lichtgewond waren geraakt. Vorige week werd dat aantal al bijgesteld naar 34.

Het gaat in alle gevallen om hersenletsel. De symptomen zijn onder meer hoofdpijn en duizeligheid. Achttien militairen zijn naar Duitsland gestuurd voor verdere behandeling. Eén militair is in Koeweit behandeld. Negentien militairen zijn nog niet volledig hersteld. De rest is inmiddels weer aan het werk.

Iran vuurde begin deze maand meerdere raketten af op de luchtmachtbasis Ain Al Asad in het westen van Irak. De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) eiste de verantwoordelijkheid voor de aanval op.

De raketaanval van Iran op een legerbasis in Irak gold als wraak voor de dood van generaal Qassem Soleimani. Hij werd op 3 januari omgebracht bij een Amerikaanse droneaanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad.