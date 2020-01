Het dodental van het coronavirus stijgt van 106 naar 132, zo maakten Chinese autoriteiten dinsdag bekend. Het aantal besmettingen is in een dag toegenomen met 1.459 gevallen. Daardoor komt het totaal aantal bevestigde besmettingen wereldwijd boven de 6.000 mensen.

In de Chinese provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is, zijn 25 mensen overleden aan het coronavirus. Zo liet het provinciebestuur weten. In China zijn 5.974 mensen besmet. In andere landen zijn inmiddels bijna zestig mensen besmet.

In de Duitse deelstaat Beieren is het nieuwe coronavirus inmiddels bij drie nieuwe personen vastgesteld, laten Beierse autoriteiten dinsdagavond weten. Eerder op de dinsdag werd bekend dat een Beierse man was besmet door een vrouwelijke collega die vanuit China was gereisd.

De drie nieuwe besmette personen werken bij hetzelfde bedrijf. Alle besmette personen zijn op een isolatieafdeling in een kliniek geplaatst. Overige werknemers van het bedrijf zullen woensdag gecontroleerd worden op het virus.

Coronavirus gekweekt in laboratorium voor onderzoek

Een team van Australische wetenschappers zijn er in geslaagd om het coronavirus te kweken in een laboratorium. Het is voor het eerst dat buiten China het virus is nagemaakt. Deze doorbraak is belangrijk omdat het een grote stap is naar het zoeken naar een remedie.

De onderzoekers in Melbourne zeggen dat ze hun resultaten, en het virus, zullen delen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere laboratoria. Een laboratorium in China had ook al het virus geweekt, maar wilde slechts de genoomsequentie delen, niet een deel van het virus zelf.

