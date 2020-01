Een zware zeebeving in het Caribisch gebied is gevoeld tot in de Amerikaanse stad Miami en zorgde voor paniek op de Kaaimaneilanden. De beving vond plaats ten zuiden van Cuba en ten westen van Jamaica en had een magnitude van 7.7 op een diepte van 10 kilometer. De schade is gering, er zijn geen slachtoffers gevallen.

Na de beving werd er een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd voor Belize, Cuba, Honduras, Mexico, Jamaica en de Kaaimaneilanden. Er werd gewaarschuwd voor golven tot 1 meter hoogte. Later is de waarschuwing weer ingetrokken.

De overheid van de Kaaimaneilanden heeft bewoners van de kustgebieden uit voorzorg opgeroepen zich te evacueren. Een woordvoerder van de overheid zegt dat er wel meldingen zijn van zinkgaten op het eiland.

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. De beving was duidelijk voelbaar in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. Ook in onder meer de Cubaanse hoofdstad Havana, maar ook in de Amerikaanse stad Miami was de zeebeving voelbaar.