Duitse historici hebben dinsdag in Berlijn nog nooit eerder getoonde foto's van het Duitse vernietigingskamp Sobibór in Polen onthuld. De afbeeldingen zijn afkomstig uit een fotoboek van voormalig plaatsvervangend kampcommandant Johan Niemann.

De foto's zijn gebundeld in een boek met de titel Fotos aus Sobibór. Voor de onthulling van het boek waren er slechts twee foto's van het kamp Sobibór bekend.

In de fotocollectie zijn ook twee foto's waarop waarschijnlijk de voormalig kampbewaker John Demjanjuk te zien is. Demjanjuk werd in 2011 veroordeeld vanwege medeplichtigheid aan de moord op 28.000 mensen op het kamp. Die uitspraak werd gedaan op basis van getuigenissen, Demjanuk ontkende zelf altijd op het kamp aanwezig te zijn geweest.

Demjanuk overleed in 2012 in afwachting van het hoger beroep van de strafzaak. Deze foto's zouden bewijzen dat hij wel op het kamp is geweest. In totaal werden tussen april 1942 en november 1943 in het kamp 169.800 mensen vermoordt, onder wie 34.295 Nederlandse Joden.

Foto's van het Duitse vernietigingskamp Sobibór. (Foto: Reuters)

'Adembenemende ervaring om deze foto's te zien'

"Het was een adembenemende ervaring voor mij om deze foto's van Sobibór te zien", vertelt Jetje Manheim, de voorzitter van de Nederlandse stichting Sobibór aan persbureau Reuters. Haar grootouders werden in de gaskamers van het kamp vermoord. "Voor het eerst zag ik wat mijn grootouders zagen aan het einde van hun vermoeiende 72 uur durende treinreis. Op die dag eindigden hun levens".

De foto's zullen worden overgedragen aan het Holocaust Memorial Museum in Washington.