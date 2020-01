De Europese Unie gaat op verzoek van Frankrijk de evacuatie van burgers coördineren uit de Chinese stad Wuhan, het epicentrum van het coronavirus. Deze week vertrekken twee vliegtuigen met daarin minstens 250 Fransen en 100 andere EU-burgers. Het is niet bekend of hier ook Nederlanders onder zijn.

In Wuhan verblijven momenteel twintig Nederlanders. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat het niet is uitgesloten dat zij deze week terugkomen met een van deze vluchten. Het ministerie is in gesprek en onderzoekt hiernaast nog meer opties.

Het eerste vliegtuig vertrekt woensdagochtend vanuit Parijs naar Wuhan. Met dit toestel zullen alleen Franse burgers worden teruggehaald. Het tweede vliegtuig met overige EU-burgers vertrekt later deze week. De EU zal bijdragen aan de transportkosten. De Europese Commissie heeft hiervoor een speciaal potje met geld, het zogeheten 'mechanisme voor civiele bescherming', dat kan worden ingezet bij noodsituaties en natuurrampen.

Alleen gezonde mensen, zonder symptomen van het virus, mogen mee. Wel bestaat de kans dat de mensen al besmet zijn, maar dat dit zich nog niet in lichamelijke klachten uit. Om deze reden zullen de EU-burgers uit Wuhan direct in quarantaine worden geplaatst.

Artsen hebben vanaf dinsdag meldingsplicht bij GGD

In Nederland wordt het virus voortaan aangeduid als A-ziekte, waardoor artsen een meldingsplicht hebben bij de GGD als er aanwijzingen zijn dat een patiënt mogelijk het virus draagt. Besmette mensen kunnen gedwongen worden opgenomen of in isolatie worden geplaatst. Alle ziekenhuizen in Nederland beschikken over zulke locaties. Op Schiphol worden vooralsnog geen extra maatregelen genomen.

In totaal heeft het coronavirus al geleid tot de dood van 106 mensen. Daarnaast zijn er meer dan 4.500 mensen besmet. Buiten het Chinese vasteland om zijn er in vijftien landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, besmettingen geconstateerd.