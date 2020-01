De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag zijn oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict onthuld. In zijn "realistische vredesplan", zoals hij het zelf noemt, staat onder meer dat het Palestijnse grondgebied in omvang verdubbelt en dat Israël op deze plekken de komende vier jaar niks zal bouwen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft het plan direct afgewezen.

In het document, dat uit zo'n tachtig pagina's bestaat, staat ook dat de Palestijnen een eigen hoofdstad krijgen in het oosten van Jeruzalem, de stad waar de Amerikaanse ambassade in Israël sinds 2018 is gehuisvest.

Trump onthulde zijn ideeën tijdens een persconferentie in Washington, waar ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak. De Amerikaanse president ziet het plan als mogelijk de laatste kans voor de Palestijnen om een eigen staat te verwezenlijken.

Netanyahu ziet "het akkoord van de eeuw", zoals hij het vredesplan omschrijft, als een basis voor directe onderhandelingen met de Palestijnen. Volgens Trump neemt Israël op deze manier een grote stap richting vrede in de regio.

Tunnel tussen Westelijke Jordaanoever en Gaza

Op de kaart die Trump na de persconferentie op Twitter heeft gedeeld, is te zien welke gebieden voor de Palestijnen zijn. Het gaat onder meer om delen van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. De gebieden worden op de kaart met een tunnel met elkaar verbonden.

Netanyahu zegt dat Israël zichzelf onder meer permanent zal beschermen in de Jordaanvallei en andere plekken in de Westelijke Jordaanoever. Volgens de premier begrijpt Trump dat Israël in deze gebieden om veiligheidsredenen soevereiniteit nodig heeft.

Trump: 'Werkloosheid onder Palestijnen zal halveren'

Trump meent dat als het vredesplan goed wordt uitgevoerd, de werkloosheid onder de Palestijnen in de komende tien jaar zal halveren en de Palestijnse staat zonder steun van hulporganisaties zal gedijen. Om dit te verwezenlijken zullen de Verenigde Staten de Palestijnen in elke stap van het proces helpen.

De Amerikaanse president heeft zijn Palestijnse ambtgenoot, met wie hij de laatste tijd meermaals heeft gesproken, dinsdag een brief gestuurd over het vredesplan. Abbas zegt dat er sprake is van samenzwering. Hij heeft in een telefonisch gesprek met Trump en Netanyahu gezegd dat "Jeruzalem niet te koop is".

De militante Palestijnse beweging Hamas noemt Trumps verklaring "agressief" en het idee voor Jeruzalem "onzin".

Netanyahu hoopt dat de Arabische regio de ideeën van Trump zal omarmen. Een adviseur van de Iraanse president Hassan Rouhani spreekt echter van een eenzijdig plan. De buitenlandminister van Jordanië zegt het plan te zien als de enige weg naar langdurige vrede.