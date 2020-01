Een team van internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters is sinds maandag in een dierentuin in Soedan om daar te helpen met de extreem ondervoede leeuwen, waarvan afbeeldingen de afgelopen week de hele wereld over gingen. NU.nl spreekt met Juno van Zon, de enige Nederlander in het team, over de schrijnende situatie.

Van Zon, die als katachtigenexpert eerder leeuwen redde in dierentuinen in Aleppo en Gaza, is met met een team van vier andere dierenhulpverleners in de Al Qurashi Family Park Zoo in de hoofdstad Khartoem. Ze gaan de komende dagen, met toestemming van de regering van Soedan, voedsel en medische zorg bieden aan vier leeuwen en andere dieren.

"We hebben dinsdag meteen de zwakste leeuwin een infuus gegeven en ze kan eindelijk weer opstaan", vertelt Van Zon aan de telefoon. "Ik heb dit werkelijk nog nooit gezien." Behalve leeuwen zijn er ook gestreepte hyena's, gazelle's en verschillende soorten vogels en reptielen in de dierentuin.

In Soedan woedt al enkele jaren oorlog en heerst er enorme armoede. De dierentuin heeft simpelweg geen geld om de leeuwen en andere dieren te eten te geven. Het reddingsteam probeert met infusen en voedingssupplementen de leeuwen er weer bovenop te krijgen. "De overlevingskansen van de leeuwen zijn nog steeds heel klein, het belangrijkste nu is dat we niet opgeven", aldus Van Zon. Een van de vijf leeuwen overleed eerder al door ondervoeding.





161 uitgemergelde leeuwen in dierentuin Soedan

'Werkelijk alles aan de huisvesting van de dieren is verkeerd'

Behalve ondervoeding schrok Van Zon ook van de hokken waarin de dieren verblijven. "Werkelijk alles aan de huisvesting van de dieren is verkeerd", vertelt Van Zon. De dieren zijn ondergebracht in betonnen kooien, die klein zijn en nauwelijks beschutting bieden.

"We werken ook samen met de landelijke Wildlife Departement om hen beter te informeren hoe om te gaan met dit soort dieren. Zo kun je leeuwen bijvoorbeeld niet lukraak een stuk vlees geven, de juiste voeding van een leeuw bestaat ook uit vlees met botten, huid en haar", aldus Van Zon.



Stichting Vier Voeters probeert zich samen met het Wildlife Departement zo goed mogelijk te oriënteren op wat er nodig is in de dierentuin. Van Zon: "De dieren zijn eigendom van de Soedanese overheid en we proberen samen met hen tot een oplossing te komen. In principe duurt onze reddingsactie maar tot in de nacht van donderdag op vrijdag, maar het hangt af van de toestand van dieren hoelang we hier nog blijven."