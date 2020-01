De stoffelijke resten van twee inzittenden van het Amerikaanse vliegtuig dat maandag neerstortte in Afghanistan zijn dinsdag geborgen, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De identiteit van de slachtoffers wordt nog onderzocht.

Het vliegtuig stortte maandag neer in de provincie Ghazni in Afghanistan. Vlak daarna eiste de Taliban de verantwoordelijkheid op voor het neerhalen van het vliegtuig. Het Pentagon ontkent dat de Taliban bij de crash betrokken is.

Eerder op de dinsdag braken er in het gebied van de vliegtuigcrash gevechten uit tussen het Afghaanse leger en strijdkrachten van de Taliban, toen het leger namens de Amerikanen het vliegtuigwrak, dat op grondgebied van de Taliban ligt, probeerde te bereiken. Later kreeg een reddingsteam toegang tot het wrak, waarna twee lichamen zijn geborgen.

Hoeveel mensen er precies in het gecrashte vliegtuig zaten, is nog steeds onduidelijk. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat er zes lichamen op de plek van de crash zijn aangetroffen. Volgens Amerikaanse bronnen zaten er echter minder dan vijf mensen in het vliegtuig.