Na een aantal dagen van koeler weer en regen vrezen Australische autoriteiten dat de verwoestende natuurbranden opnieuw oplaaien. De komende dagen stijgen de temperaturen naar verwachting weer, wat gepaard gaat met harde wind.

Waar de deelstaat New South Wales zich al opmaakt voor grote branden, was de Australische hoofdstad Canberra dinsdagochtend alweer gehuld in rook.

De brandweer roept mensen op om hun huizen te beschermen tegen de branden, bijvoorbeeld door brandbare planten weg te halen en te controleren op gaten in daken, om te voorkomen dat brandbare deeltjes in huizen terechtkomen.

In de omgeving van Canberra zijn brandweerlieden en ander veiligheidspersoneel langs de deuren gegaan om mensen te waarschuwen voor mogelijke evacuaties.

Dicht bij de hoofdstad woedt brand in het Namadgi National Park. Autoriteiten vrezen dat deze brand verder om zich heen zal grijpen wanneer de temperaturen dinsdag tot 35 graden kunnen stijgen.

De natuurbranden woeden al sinds augustus. Inmiddels zijn 33 mensen om het leven gekomen door de vuurzeeën en zijn mogelijk een miljard dieren gestorven. Een gebied ter grootte van Griekenland is in vlammen opgegaan.

Deelstaat Queensland kampt met overstromingen

Terwijl het zuidoosten van Australië met hevig wordende branden kampt, krijgt de noordoostelijke deelstaat Queensland te maken met overstromingen door zware regenval.

In 24 uur tijd viel er in delen van Queensland tot 160 millimeter regen. De neerslag zou ongeveer een kwart van de gemiddelde regenval in een jaar tijd bedragen, meldt persbureau Reuters. In de komende dagen wordt nog meer regen verwacht.

Er is nog geen zware schade als gevolg van de regen en overstromingen gemeld. Wel zijn er mensen uit het water gered en zijn verschillende wegen afgesloten.

Al halverwege januari trokken onweersbuien en harde regen over Australië. Hoewel dit ervoor zorgde dat de bosbranden afnamen, vreesden autoriteiten ook voor andere problemen.