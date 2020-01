Het nieuwe coronavirus is opgedoken in Duitsland, meldt het Beierse Ministerie van Gezondheid in München maandagavond. De patiënt zou in isolatie zijn geplaatst en het goed maken.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog, waar de redactie van NU.nl je dagelijks op de hoogte houdt.

De man is afkomstig uit de regio Starnberg in de Duitse deelstaat Beieren. Maandagavond werd pas bevestigd dat hij besmet is met het coronavirus.

Naasten van de man worden geïnformeerd over de situatie, evenals mogelijke symptomen van het virus en hygiënemaatregelen om te kunnen nemen.

Een speciale werkgroep voor infectiologie onderzoekt of er een gezondheidsrisico is voor de hele gezondheid van Beieren.

86 Hoe het mysterieuze coronavirus zich door China verspreidt

Tweede Europese land met coronapatiënt

Duitsland wordt hiermee het tweede Europese land waar gevallen van het nieuwe coronavirus is gemeld.

Frankrijk ging het land vorige week al voor, toen er drie personen de ziekte bleken te hebben. Twee van hen zijn in Parijs, een is in Bordeaux.

Nederland schaalt op naar hoogste niveau waakzaamheid

In Nederland is de ziekte nog niet opgedoken, maar maandag liet minister Bruno Bruins voor Medische Zorg weten in een Kamerbrief dat er zal worden opgeschaald naar het hoogste niveau van waakzaamheid.

Daarnaast zal het virus voortaan worden aangeduid als een zogenoemde A-ziekte, zoals bijvoorbeeld SARS en polio.