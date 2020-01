Het Amerikaanse leger heeft maandag bevestigd dat er een Amerikaans militair vliegtuig is neergestort in Afghanistan. Het Pentagon ontkent dat het vliegtuig is neergehaald door de Taliban.

De Taliban eiste maandag kort na de crash de verantwoordelijkheid op voor het neerhalen van het vliegtuig. De VS zei al eerder dat hier nog geen indicaties voor waren. Het Pentagon ontkent nu dat de Taliban bij de crash betrokken is.

Er loopt nog een onderzoek om de daadwerkelijke oorzaak van de crash te achterhalen.

Het vliegtuig stortte maandag neer in de provincie Ghazni in Afghanistan. In het gebied zijn veel rebellen van de Taliban aanwezig.

Onduidelijk hoeveel mensen aan boord waren

Het Amerikaanse leger heeft bevestigd dat het om een Amerikaanse Bombardier E-11A gaat, een klein Amerikaans militair vliegtuig dat gebruikt wordt door de Amerikaanse luchtmacht.

Lokale autoriteiten meldden eerst dat het om een Boeing van Ariana Afghan Airlines ging, maar de vliegmaatschappij liet al snel weten dat zij geen toestel uit de vloot misten.

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren, maar volgens de VS waren er minder dan tien inzittenden. Volgens de Taliban zouden er geen overlevenden zijn. De VS heeft dit nog niet bevestigd.