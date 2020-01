Onthullingen uit een manuscript van de memoires van oud-veiligheidsadviseur John Bolton hebben beroering gebracht in de afzettingsrechtszaak tegen de Amerikaanse president Donald Trump. De druk op Republikeinse senatoren om Bolton te vragen te getuigen neemt toe.

Om in stemming te besluiten nieuw bewijs in overweging te nemen, zijn naast alle Democratische en onafhankelijke senatoren vier Republikeinse ja-stemmen nodig.

De Democraten kijken met argusogen naar de handvol Republikeinse senatoren die zich in enige mate ontvankelijk hebben getoond voor die mogelijkheid.

Een van die senatoren, Susan Collins uit Maine, schreef maandag in een verklaring dat de onthullingen "de zaak voor getuigen versterken en aanleiding waren voor een aantal gesprekken onder mijn collega's".

Een ander, Mitt Romney uit Utah, was voorheen de enige Republikein die openlijk zei dat Bolton moest komen getuigen. Romney voorspelde maandag dat hij niet alleen zal blijven, nadat hij met partijgenoten over de onthullingen sprak. "Ik denk dat het steeds waarschijnlijker is dat andere Republikeinen zich zullen aansluiten bij degenen van ons die vinden dat we van John Bolton moeten horen", zei hij.

Senator Lisa Murkowski uit Alaska deed ook een duit in het zakje. "Ik heb al eerder verklaard dat ik nieuwsgierig was naar wat John Bolton te zeggen kon hebben", schreef ze op Twitter. "Ik heb ook gezegd dat er een gepast moment is om te besluiten of we aanvullende informatie nodig hebben - en dat moment is bijna daar."

'Trump gebruikte militaire hulp wél als drukmiddel'

Amerikaanse media melden dat een groot aantal Republikeinse senatoren woedend is dat de regering hen heeft laten verrassen door de onthullingen uit het boek van Bolton, dat al ter goedkeuring was voorgelegd aan het Witte Huis. Ook dringen ze bij de adviseurs van de president aan op tekst en uitleg over de onthullingen zelf.

Maandag wordt de zesde zitting in de afzettingsrechtszaak tegen Trump gehouden in de Senaat. De advocaten van de president zetten dan en op dinsdag hun verdediging uiteen. Een besluit over het horen van nieuwe getuigen en opvragen van nieuwe documenten valt waarschijnlijk aan het einde van de week.

De meest explosieve onthulling uit de memoires is Boltons bewering dat Trump hem vertelde dat hij de betaling van 391 miljoen dollar (bijna 355 miljoen euro) aan militaire steun voor Oekraïne wilde achterhouden, totdat de Oekraïense regering besloot te helpen bij onderzoeken naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens partij.

De president en zijn verdedigers hebben altijd ontkend dat er een verband bestond tussen de militaire hulp en Trumps verzoeken aan Oekraïne.

Bolton diende onder Trump als VN-ambassadeur en nationaal veiligheidsadviseur en legt momenteel de laatste hand aan zijn memoires. Een versie van het ongepubliceerde manuscript kwam in handen van The New York Times.

Trump: 'Bolton wil gewoon zijn boek verkopen'

Bolton maakt in zijn memories ook duidelijk dat andere bewindslieden uit Trumps kabinet op de hoogte waren van wat er speelde rond Oekraïne. Onder hen waren minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken en waarnemend Witte Huis-stafchef Mick Mulvaney, twee van de potentiële getuigen die weigerden voor het Huis van Afgevaardigden te verschijnen.

President Trump ontkent dat hij Bolton ooit vertelde dat onderzoeken naar de Democraten een voorwaarde voor de hulp waren. "Als John Bolton dit heeft gezegd, deed hij dat alleen om een boek te verkopen", schreef hij maandagochtend op Twitter.