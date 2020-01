Het vliegtuig dat maandag in Afghanistan is neergestort, is een militaire vlucht van de VS. De Taliban claimt dat zij het toestel hebben neergehaald boven eigen grondgebied.

Op beelden die rondgaan op sociale media is de neergestorte Bombardier E-11A te zien, die gebruikt wordt door de Amerikaanse luchtmacht.

Autoriteiten van de VS hebben aan persbureau Reuters bevestigd dat het gaat om een militair vliegtuig. Er zouden nog "geen indicaties zijn" dat het toestel is neergehaald. Het is nog niet gemeld hoeveel mensen precies aan boord waren, maar het zou om minder dan tien inzittenden gaan.

Het toestel stortte rond 13.10 uur neer in de provincie Ghazni. In eerste instantie meldden lokale autoriteiten dat het ging om een Boeing van Ariana Afghan Airlines, maar al snel kon de nationale vliegmaatschappij melden dat zij geen toestel uit de vloot missen.