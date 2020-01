Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheden om Nederlanders te helpen met het vertrekken uit de provincie Wubei en hoofdstad Wuhan, meldt een woordvoerder van het ministerie aan NU.nl. Hierover heeft het ministerie contact met zo'n twintig Nederlanders in de provincie.

In Wuhan is het nieuwe coronavirus ontstaan, vermoedelijk op een markt waar illegaal wilde dieren verhandeld worden. Als gevolg heeft de Chinese overheid in Hubei en Wuhan het openbare vervoer en leven grotendeels stil gelegd. Ook is de luchthaven gesloten.

Over de mogelijkheden om Nederlanders terug te halen is het ministerie momenteel in gesprek met andere landen van de Europese Unie, laat woordvoerder Willemien Veldman weten. "We moeten hierbij rekening houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden in Nederland, Europa en China", voegt ze toe.

De woordvoerder benadrukt dat mensen in China zich kunnen registeren bij de ambassade, zodat er met hen contact gehouden kan worden over de situatie in het land.

Bijna 3.000 mensen zijn inmiddels besmet met het nieuwe coronavirus en 81 mensen zijn aan de ziekte overleden. De uitbraak vindt met name in China plaats. Buiten dat land zijn momenteel slechts 44 besmettingen bekend. In Europa zijn drie gevallen vastgesteld, alle drie in Frankrijk.