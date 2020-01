Een Boeing van de Afghaanse luchtvaartmaatschappij Ariana Afghan Airlines is maandag neergestort in Afghanistan, melden lokale autoriteiten. Of er overlevenden zijn is nog niet bekend. Een topman van Ariana Afghan Airlines ontkent echter dat het gecrashte toestel van de vliegmaatschappij is.

Volgens lokale media waren er 83 inzittenden aan boord van het vliegtuig. Het toestel is neergestort in de provincie Ghazni. Dit gebied is in handen van de Taliban.

Het zou gaan om een binnenlandse vlucht die onderweg was van de westelijk gelegen stad Herat naar de hoofdstad Kaboel in het oosten van het land. Het toestel stortte rond 13.10 uur lokale tijd neer.

Dit bericht wordt aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.