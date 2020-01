Meer dan honderd mensen in Irak raakten zondag gewond toen het leger hard ingreep bij protesten tegen de regering. Eén persoon werd gedood. In de zogenoemde Green Zone bij Bagdad raakten drie mensen gewond doordat een raket de Amerikaanse ambassade raakte.

Het zwaartepunt van de demonstraties lag zondag op de Zuid-Iraakse stad Nasiriyah. Hier raakten zeker 75 mensen gewond.

De spanningen in Irak zijn flink opgelopen na de aanslag op de Iraanse generaal Qassem Soleimani een kleine maand geleden. De hoogste legerleider van Iran werd gedood door een Amerikaanse droneaanval toen hij zich op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad bevond.

Het was sinds oktober al onrustig in de stad. Bij protesten grijpt het leger vaak hard in. In totaal zijn al tussen de vijf- en zeshonderd mensen overleden als gevolg van de beschietingen door het leger. De boze burgers eisen vrije verkiezingen. Ook willen zij dat de regering harder optreedt tegen de corruptie in het land.

Amerikaanse ambassade voor eerst in lange tijd geraakt door raket

De woede laaide vrijdag op toen geestelijk leider Muqtada Al Sadr bekendmaakte niet langer de demonstranten te zullen steunen.

In de Green Zone, een eerder veilig verklaarde zone bij de Iraakse hoofdstad, werd de Amerikaanse ambassade getroffen door vijf raketten. Drie mensen raakten gewond. Het was voor het eerst in lange tijd dat de ambassade daadwerkelijk werd getroffen tijdens een raketaanval op de Green Zone.